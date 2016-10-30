Веснина и Макарова выиграли итоговый турнир года

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали победительницами итогового турнира года в Сингапуре в парном разряде. В финальном поединке россиянки победили американку Бетани Маттек-Сэндз и чешку Люси Шафаржову в двух сетах – 7:6, 6:3.
В этом сезоне ранее Веснина и Макарова выиграли турнир в Монреале и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Также россиянки побеждали на Roland Garros (2013) и на US Open (2014).
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 4) – Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 3) – 7:6 (7:5), 6:3
Congrats! @EVesnina001 & @katemakarova1 2016 #WTAFinals Doubles champions! 🏆 pic.twitter.com/9Vfv1a4bjH– WTA (@WTA) 30 октября 2016 г.
.@KateMakarova1 & @EVesnina001 are your #WTAFinals Doubles champs! pic.twitter.com/Bg67l2EwkQ– WTA (@WTA) 30 октября 2016 г.
slager
все таки слилась корова))))
15:21
oleg.bob
Девчонки, вы просто прелесть! После Олимпиады- итоговый турнир- это высший класс!!!
15:12
slager
или просто скажи что пошутил что ставишь-все поймут))) женщинам ставить не идет-не надо носить это камень)))))))))))))))))0
15:06
slager
да ладно,хрен с репутацией серены(фукад удивился что как много людей которым можно жрать анаболики)-конечно с юрид стороны все чисто-но не честно))) давай замажем-мои условия реално честные и справедливые-еще раз мне туфту не пропихнешь-просто нарисовать не получится-давай девочка))) коммон
15:04
Айртон
Серена во всем теннисном мире человек с безупречной репутацией.) Ни один спортсмен, действующий или бывший не сказал в её адресс ни одного плохого слова, и не подверг сомнению её спортивные результаты.)) В отличие, кстати, от Шараповой.)) Почти вся теннисная элита высказалась негативно в её адресс.)) Сие есть неопровержимый факт.)) А фактам трудно не верить.))
15:00
Я из Волгограда
slager, а каких француженок ты имеешь в виду? Пару Гарсия/Младенович ? После того,как они вылетели с треском на Олимпиаде в первом круге, хотя кэф на их победу был копеечный, в районе 1.10 я считаю их не одной из сильнейших пар, а элементарным дном. А выше они потому лишь, что Катя с Леной провели в этом году гораздо меньше матчей, чем француженки.
14:57
Айртон
slager Даунько, известно откуда?)) Ссыль есть?)) Если это бредовые фантазии твоего воспалённого воображения, то так и говори.))
14:57
slager
кстати уже известно что серена снялась не иза трамы-команда решила подождать пока утихнет шумиха иза того что все узнали что она жрала столько лет анаболики-не хотели чтоб на нее смотрели как на зачумленную-хотя пятно это не отмыть и еще понятно почему она в отличии от многих других воздержалась от критики марии -понимала что если всплывет ее меню то выглядеть это будет ужасно
14:52
_Металлург_
ЧМО ка, интересно почему же лучшая мужская пара женского тенниса не играла в этом турнире? Похоже уже ТИ не помогают женщин побеждать без допинга?
14:50
inachipoch
У папы ЧМОки сегодня удача - нашёл собеседника. Редкий случай. 99% пользователей уже давно знают об его умственной неполноценности и гипертрофированном самолюбовании.
14:47
slager
наши к сожалению пока не сильнейшие-француженки выше-да и сестрам пока будут разрешать жрать СТЕРОИДЫ(ни какойто там мильдоний) а анаболические СТЕРОИДЫ-то и они повыше будут-но наши здесь показали выдающейся уровень парной игры-победы крутейшая конечно
14:46
Я из Волгограда
slager, значит ЧМОка увидел обе вилки в лайве. Смотрел,мерзопакостник,как матч развивался. И ногти кушал. В лайве можно было поставить вилки. А до матча не знаю,кто мог дать на другую пару кэф больше двойки. Хотя, вот смотрю на BWINe наши шли сначала фаворитками, а потом ситуёвина поменялась. PS. Но всё это не доказывает, что ЧМОка делал ставки. Это доказывает лишь то, что он оччченннь внимательно смотрел за этим матчем и был в курсе всех предматчевых раскладов. В общем, мы с тобой молодцы,всё выяснили,вывели прохвоста на чистую воду и чёрт с ним. Статья ведь не про ЧМОку, а про наших девчонок. Про сильнейшую пару в Мире. С чем ещё раз их и поздравляю.
14:42
Contr
Чмока, фу!!
14:36
slager
я очень хорошо разбираюсь в людях-тебя вижу насквозь-такой женоподобный чепушило-трус сетевой-такие ставки не делают НИКОГДА-не их стиль-ты такая типичная телочка))) поэтому и готов спорить а ты отказываешься-если я начну отъезжать типа ты что то подделал-потом ткнешь меня носом в это и всем тут расскажешь))) твоя 1я реальная победа будет. давай если готов я пишу мэйл-ОК?
14:35
slager
яже говорю тебе что нарисовать просто так ничего не выйдет))скрин это ж копия страницы сайта-как выглядят страницы почти всех контор я знаю-у меня они все в закладках браузера-мне не пропихнешь туфту-давай замутим-удиви меня)))))))))))))))))0
14:31
Айртон
Нет, ты скажешь, что это я скрин нарисовал ( это сделать раз плюнуть, распечатать историю счёта и написать там что хочешь, и № ставки, и сумму, и событие.) С тобой всё понятно, ты понял что облажался и соскочил. Тема закрыта. Пы Сы Для идиотов ещё раз повторю: вилка была поймана не в лайфе, а до матча!) Учитесь попаны!)
14:26
Я из Волгограда
slager, спорить с ЧМОкой бесмысленно,это как против ветра пописать. А скрин действительно можно нарисовать любой.Пара пустяков. А что касается самого матча, то сам я на него не ставил,знаю лишь что небольшими фаворитками шли не наши. А вот сам матч смотрел. PS. В теннисе никогда практически не ставлю на полуфиналы и финалы, так как считаю,что любой,кто дошёл до этой стадии,в состоянии выиграть как отдельный матч, так и весь турнир в целом.
14:25
slager
все слилась девочка))) ясно как день было))) вилку он поймал)))) изи мани))))))) ой лохушка))))
14:24
slager
Я из Волгограда--я все это знаююююю-но вилка классическая это когда ловишь маржу на оба исхода до матча-ГАРАНтИРОВАНАЯ ПРИБЫЛЬ-а то что пишешь это не вилка а шляпа-люся с сандс могли сразу понести наших и и вынести в итоге-и что тогда???)))))))))) гарантированый проигрыш
14:21
SIZ170
.... МОЛОДЦЫ девчонки!!!!
14:21
slager
просто почему я готов рискнуть? потомц что вижу тебя насквозь-ты же телка-ну какие тебе ставки-поэтому готов рискнуть малеха-Я СОГЛАСЕН-ДАВАЙ ПО МОЕМУ-ЕСЛИ СМОЖЕШЬ РИСУЙ-я зарегистрирован в кажется в 10 конторах включая биржу бэтфэир-просто нарисовать у тебя не выйдет
14:17
slager
ну давай рисуй))) мы же спорим о том что ты не ставил и вообще не ставишь-как ты можешь доказывать что поставил ссылками на сайт контор????))))
14:14
slager
я здесь пишу тебе мэйл-ты туда шлешь скрин ставки-с суммой-ведь там твоей рожи и иимени нету)))-и номер вебмани киви или что там-ну че? согласен?
14:12
Айртон
Скрин я тебе могу любой предоставить и нарисовать.)) А вот ссыль на сайт с кэфами подделать нельзя.)) Свободен, балаболка.))
14:11
slager
да согласен я согласен-ты че не въезжаешь чтоли-но ведь доказать должен-скрин ставки этож не страница паспорта)))) ты че вообще не вкурсе я вижу))))
14:10
slager
тетя,кэфы возможны-но ты то плетешь что сам ставил)))))готов дать скрин своей ставки с идентификацией? четы с диалога соскакиваешь))))
14:06
slager
а так я могу дать ссылку на кэфы-типа на то что я вчера угадал счет матча спартак цска и ничью мю бернли-нужен скрин ставки))))
14:04
Айртон
Вилка взята до матча. Кэфы тоже до матча. Инфа эта есть. Которую готов предоставить любому на спор за деньги, спсобному ответить за свои слова не балаболу.)
14:03
slager
по ходу матча конечно могли-но это игра в лайве-причем тут вилка-я то это понимаю)))))))))))))
14:01
slager
готов готов-мне нужен скрин твоей ставки-с идентификацией-а так это все пустое-а сумму пиши сам
14:00