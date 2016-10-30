Веснина и Макарова выиграли итоговый турнир года

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали победительницами итогового турнира года в Сингапуре в парном разряде. В финальном поединке россиянки победили американку Бетани Маттек-Сэндз и чешку Люси Шафаржову в двух сетах – 7:6, 6:3.

В этом сезоне ранее Веснина и Макарова выиграли турнир в Монреале и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Также россиянки побеждали на Roland Garros (2013) и на US Open (2014).

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 4) – Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 3) – 7:6 (7:5), 6:3