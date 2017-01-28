Веснина и Макарова встретятся уже в первом раунде St. Petersburg Ladies Trophy

Сегодня на СИБУР-Арене в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Третья ракетка турнира Светлана Кузнецова начнет выступления со второго раунда. Там россиянка встретится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Наталья Вихлянцева сыграет в первом раунде с Ярославой Шведовой из Казахстана, Дарья Касаткина встретится с финалисткой прошлого розыгрыша петербургского турнира Белиндой Бенчич. Самым ярким поединком первого раунда обещает стать встреча россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой.

"Сеяные" Симона Халеп, Доминика Цибулкова и Винус Уильямс так же, как и Кузнецова, вступят в борьбу со второго раунда. (Гоша ЧЕРНОВ)