15:39 | ТЕННИС — WTA

Веснина и Макарова встретятся уже в первом раунде St. Petersburg Ladies Trophy

0
0
0

Сегодня на СИБУР-Арене в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Третья ракетка турнира Светлана Кузнецова начнет выступления со второго раунда. Там россиянка встретится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Наталья Вихлянцева сыграет в первом раунде с Ярославой Шведовой из Казахстана, Дарья Касаткина встретится с финалисткой прошлого розыгрыша петербургского турнира Белиндой Бенчич. Самым ярким поединком первого раунда обещает стать встреча россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой.

"Сеяные" Симона Халеп, Доминика Цибулкова и Винус Уильямс так же, как и Кузнецова, вступят в борьбу со второго раунда. (Гоша ЧЕРНОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ