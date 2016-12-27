Веснина и Макарова получили ордена Дружбы

Министр спорта России Павел Колобков вручил ордена Дружбы теннисисткам Елене Весниной и Екатерине Макаровой, сообщает пресс-служба ведомства. Спортсменки были награждены еще 25 августа, но из-за плотного соревновательного графика не могли получить знаки отличия на специальной церемонии в Кремле.

Веснина и Макарова в 2016 году выиграли золотые медали Олимпиады в парном разряде, а после этого одержали победу на итоговом турнире WTA. Теннисистки отметили, что тем самым осуществили мечту своего детства.

- В этом году все ставилось на олимпийскую медаль, и мы этого добились, - заявили спортсменки. - Это была наша главная детская мечта, поэтому счастливы безмерно. А в октябре мы победили еще и в Сингапуре на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), и год стал просто шикарным. Осуществились самые заветные мечты, и в новый год мы шагнем уже с новыми целями.