Веснина и Макарова не пробились в финал в Дубае в паре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Дубае в парном разряде. Со счетом 1:6, 6:3, [10:7] их переиграли Си Сувэй и Пэн Шуай, представляющие Тайвань и Китай соответственно. Макарова и Веснина выполнили три эйса и реализовали один брейк-пойнт из четырех.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Си Сувэй/Пэн Шуай (Тайвань/Китай, 4) - Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:1, 3:6, 10:7