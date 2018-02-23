22:20 23 февраля | Теннис — WTA

Веснина и Макарова не пробились в финал в Дубае в паре


Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Дубае в парном разряде. Со счетом 1:6, 6:3, [10:7] их переиграли Си Сувэй и Пэн Шуай, представляющие Тайвань и Китай соответственно. Макарова и Веснина выполнили три эйса и реализовали один брейк-пойнт из четырех. 

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Си Сувэй/Пэн Шуай (Тайвань/Китай, 4) - Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:1, 3:6, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2018/12

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