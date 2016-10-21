Веснина и Макарова не были названы лучшим дуэтом-2016

Французский дуэт Кристина Младенович и Каролин Гарсия был назван лучшим по итогам 2016 года, сообщает официальный сайт WTA. На их счету победа на "Ролан Гаррос" и финал US Open. На победу также претендовали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие олимпийский турнир в парном разряде. Только одна россиянка выигрывала эту награду - Анна Курникова в 1999 году в дуэте с Мартиной Хингис.
Елена Веснина претендовала также на награду "Возвращение года", которую в итоге выиграла Доминика Цибулкова. В номинации "Прорыв года" победа присуждена Джоанне Конте из Австралии.
Игроком года стала Ангелик Кербер из Германии. Она выиграла Australian Open и US Open, а также дошла до финала Уимблдона и олимпийского турнира в Рио. Кроме того, она сместила с первой строчки в рейтинге Серену Уильямс, лидировавшую 186 недель.
Айртон
А что они выиграли, чтобы считаться лучшим дуэтом?)) Олимпиаду в Рио при пустых трибунах?)) Так их теннис никому не интересен, потому и трибуны были пустые.)) Более того, Олимпиада в теннисе - это не самое престижное соревнование, примерно на том же уровне, что и в футболе.) Чтобы считаться лучшими надо выигрывать мэйджоры!)
17:32