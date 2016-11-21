21:30 21 ноября | ТЕННИС — WTA

Веснина и Макарова - лучший дуэт года, Тарпищев - лучший капитан

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина получили премию "Золотой дуэт", капитан сборной России Шамиль Тарпищев удостоился приза "Лучший капитан". Награды вручались на 23-й ежегодной национальной премии "Русский кубок".

Церемония награждения проходит в Москве, ранее "Теннисисткой года" была признана первая ракетка России Светлана Кузнецова. Веснина и Макарова одержали победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в парном разряде, а затем - на итоговом турнире WTA.

- Для меня это волнительный момент, потому что с 1974 года прошло, наверное, тринадцать поколений теннисистов. Мне удалось стать капитаном, когда вся сборная была старше меня. Спасибо, что меня терпели, спасибо, что я терпел вас. Если бы не вы, как капитан я, конечно, никогда бы не состоялся, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161121/1112569812.html

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