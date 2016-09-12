Веснина и Макарова четвертый год подряд квалифицировались на итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова квалифицировались на итоговый турнир WTA в парном разряде, информирует пресс-служба соревнования. В турнире примут участие восемь лучших пар по итогам сезона. Помимо российского дуэта отобрались пары Мартина Хингис/Саня Мирза, а также Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

Лучшего результата россиянки добились в 2013 году, когда дошли до финала. Отметим, что дуэт отбирается на итоговый турнир WTA четвертый год подряд. В нынешнем сезоне пара стала финалистками Roland Garros, а также завоевали золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.