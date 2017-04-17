Веснина и Кузнецова остались в топ-10 чемпионской гонки WTA

Первая десятка чемпионской гонки WTA не претерпела изменений. В топ-10 по-прежнему входят две россиянки - Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Лидерство сохранила чешка Каролина Плишкова.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 17 апреля
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2151 очко
2 (2). Возняцки (Дания) – 2145
3 (3). Конта (Великобритания) – 2075
4 (4). С. Уильямс (США) – 2030
5 (5). В. Уильямс (США) – 1937
6 (6). Свитолина (Украина) – 1655
7 (7). ВЕСНИНА (Россия) – 1403
8 (8). Лучич-Барони (Хорватия) – 1343
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1265
10 (10). Кербер (Германия) – 1207...
12 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1147...
17 (16). КАСАТКИНА (Россия) – 811...
35 (33). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 474...
48 (44). МАКАРОВА (Россия) – 398...
50 (46). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 378...
62 (608). РОДИНА (Россия) – 331...
98 (88). БЛИНКОВА (Россия) – 224
* – положение в предыдущем рейтинге