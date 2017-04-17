Веснина и Кузнецова остались в топ-10 чемпионской гонки WTA

Первая десятка чемпионской гонки WTA не претерпела изменений. В топ-10 по-прежнему входят две россиянки - Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Лидерство сохранила чешка Каролина Плишкова.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 17 апреля

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2151 очко

2 (2). Возняцки (Дания) – 2145

3 (3). Конта (Великобритания) – 2075

4 (4). С. Уильямс (США) – 2030

5 (5). В. Уильямс (США) – 1937

6 (6). Свитолина (Украина) – 1655

7 (7). ВЕСНИНА (Россия) – 1403

8 (8). Лучич-Барони (Хорватия) – 1343

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1265

10 (10). Кербер (Германия) – 1207...

12 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1147...

17 (16). КАСАТКИНА (Россия) – 811...

35 (33). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 474...

48 (44). МАКАРОВА (Россия) – 398...

50 (46). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 378...

62 (608). РОДИНА (Россия) – 331...

98 (88). БЛИНКОВА (Россия) – 224

* – положение в предыдущем рейтинге