Веснина и Кузнецова остались седьмой и девятой в чемпионской гонке WTA

В топ-10 обновленного рейтинга чемпионской гонки WTA изменений не произошло. Каролина Плишкова осталась на первом месте, а россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова - на седьмом и девятом соответственно.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 24 апреля

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2151 очко

2 (2). Возняцки (Дания) – 2145

3 (3). Конта (Великобритания) – 2075

4 (4). С. Уильямс (США) – 2030

5 (5). В. Уильямс (США) – 1937

6 (6). Свитолина (Украина) – 1655

7 (7). ВЕСНИНА (Россия) – 1403

8 (8). Лучич-Барони (Хорватия) – 1343

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1265

10 (10). Кербер (Германия) – 1207...

12 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1147...

18 (17). КАСАТКИНА (Россия) – 811...

36 (35). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 474...

49 (48). МАКАРОВА (Россия) – 398...

51 (50). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 378...

63 (62). РОДИНА (Россия) – 331...

98 (98). БЛИНКОВА (Россия) – 224

* – положение в предыдущем рейтинге