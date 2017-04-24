Веснина и Кузнецова остались седьмой и девятой в чемпионской гонке WTA

В топ-10 обновленного рейтинга чемпионской гонки WTA изменений не произошло. Каролина Плишкова осталась на первом месте, а россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова - на седьмом и девятом соответственно.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 24 апреля
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2151 очко
2 (2). Возняцки (Дания) – 2145
3 (3). Конта (Великобритания) – 2075
4 (4). С. Уильямс (США) – 2030
5 (5). В. Уильямс (США) – 1937
6 (6). Свитолина (Украина) – 1655
7 (7). ВЕСНИНА (Россия) – 1403
8 (8). Лучич-Барони (Хорватия) – 1343
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1265
10 (10). Кербер (Германия) – 1207...
12 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1147...
18 (17). КАСАТКИНА (Россия) – 811...
36 (35). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 474...
49 (48). МАКАРОВА (Россия) – 398...
51 (50). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 378...
63 (62). РОДИНА (Россия) – 331...
98 (98). БЛИНКОВА (Россия) – 224
* – положение в предыдущем рейтинге