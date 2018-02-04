Вера Звонарева: "Вернусь на турнир в Санкт-Петербурге, если позволит здоровье"

Россиянка Вера Звонарева, которая в финале турнира в Санкт-Петербурге в паре с Тимеа Бачински переиграла Аллу Кудрявцеву и Катарину Среботник (2:6, 6:1, 10:3) рассчитывает сыграть в Северной столице и в следующем году. По словам теннисистки, она вернется на турнир, если ей позволит здоровье.

– Если мне позволит здоровье и я буду играть, то с радостью вернусь сюда в следующем году, – сказала Звонарева. – Это прекрасный турнир. Очень здорово побывать здесь уже в качестве игроки и, конечно, победить. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Бачински и Звонарева – победители турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде