Вера Звонарева: "Увидела, что дочку привели на корт, и взяла ее на награждение"

Вера Звонарева, которая в паре с Тимеа Бачински выиграла турнир в Санкт-Петербурге, подчеркнула, что это был для нее полезный и приятный опыт. В полуфинале российско-швейцарский дуэт взял верх над первыми "сеяными" Сюй Ифань и Габриэлой Дабровски (6:4, 6:2), а в финале – над Аллой Кудрявцевой и Катариной Среботник (2:6, 6:1, 10:3).

– Всегда очень волнительно и приятно играть дома. Так что очень приятно, что дома я смогла взять титул, – сказала Звонарева. – Это однозначно придаст мне уверенности, поскольку у меня давно не было матчей против игроков такого высокого уровня. Провести столько игр подряд, пусть даже в паре, это все равно определенный опыт, и я смогла понять, что я делаю хорошо, а над чем мне надо работать. Надеюсь, это мне поможет.

Vera Zvonareva @verazvonareva is the first Russian winner of St. Petersburg Ladies Trophy 🏆✨



Timea @TimeaOfficial won her fifth WTA title in doubles and the first after her hand injury💪🏽



We are proud of you! Congratulations 🇷🇺🌟🇨🇭#formulatx #bacsinszky #zvonareva pic.twitter.com/JzDnPwL2Hk – Formula TX Company (@Formula_TX) 4 февраля 2018 г.

– Вы вышли на церемонию награждения с дочкой. Насколько она осознает важность момента?

– Не думаю, что она понимает, что именно происходит, но она осознает, что сегодня, как и вчера, отличный день, потому что ее почему-то не заставляют днем засыпать. Можно бегать везде, все трогать, узнавать новые интересные вещи. Ей это нравится. Но в последнее время, если она видит теннис по телевизору или теннисный мячик, всегда кричит "Мама!". Значит, какая-то ассоциация все-таки есть.

– Вы заранее запланировали взять ее на церемонию награждения, или это произошло спонтанно?

– Спонтанно. Я увидела, что ее разбудили и привели на корт, и решила забрать ее у папы. Я соскучилась! (Мария НИКУЛАШКИНА)

Бачински и Звонарева – победители турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде