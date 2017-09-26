Вера Звонарева: "Спасибо организаторам турнира в Ташкенте за мое возвращение"

Россиянка Вера Звонарева после победы над румынкой Ириной-Камелией Бегу (2:6, 6:2, 6:4) отметила, что возвращаться в большой спорт всегда тяжело. 33-летняя теннисистка поблагодарила организаторов турнира в Ташкенте за возможность играть. Во втором круге Звонарева сыграет с француженкой Полин Пармантье.

- Я не выступала два последних года, - приводит официальный сайт WTA слова Звонаревой. - Всегда сложно вернуться на большую сцену. Хотела бы поблагодарить организаторов турнира в Ташкенте за wild card в квалификацию. Это была отличная возможность встретиться с сильными соперницами. Надеюсь, я вошла в игровой ритм.