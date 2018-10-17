Вера Звонарева: "Решение о продолжении карьеры приму совместно с семьей"

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева, которая с апреля прошлого года вновь играет на профессиональном уровне, располагается на 161-м месте в рейтинге WTA и вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля", рассказала, что пока не знает точного ответа на вопрос, будет ли она продолжать карьеру в следующем году.

- В начале этого года у меня было много травм, и я сделала перерыв в выступлениях, стала усиленно заниматься физической подготовкой, чтобы набрать форму. Все равно, считаю, что я еще далека от идеальной формы.

Думаю, если я хочу продолжать выступать в следующем году, мне снова надо будет сделать перерыв и уделить два месяца физической подготовке, чтобы у меня не было травм. А то при большой нагрузке, когда много матчей. они дают о себе знать. Все-таки уже не 18 лет.

- Вы не уверены, что будете продолжать выступления?

- Посмотрим. В этом году я планирую сыграть еще один-два турнира, а потом приму решение. Все-таки я теперь мама, на мне большая ответственность, и подобное решение нужно принимать совместно с семьей. Решение будет принято немного позже. Оно будет зависеть от того, смогу ли я продолжать профессиональную карьеру на высоком уровне и быть мамой одновременно.

- Вам здесь помогает французский специалист. Кто он?

- Он работает со мной с US Open. Я поняла, что если я хочу прогрессировать, мне нужно найти хорошего тренера, имеющего большой опыт. В свое время от тренировал Жюлиан Алар-Декюжи, она была в первой десятке и номером один в паре. (Мария Никулашкина)