Вера Звонарева: "Простым финал в Санкт-Петербурге точно не будет"

Российская теннисистка Вера Звонарева в интервью "СЭ" отметила, что у нее хорошее взаимопонимание в паре с Тимеа Бачински. Россиянка впервые после возвращения на корт вышла в финал турнира WTA.

– В парном полуфинале вы обыграли первых "сеяных", что для вас это значит? Ведь и вы, и Тимеа Бачински возвращались в теннис после перерыва.

– Это очень здорово. У нее не сложилось в одиночке, и я не смогла использовать свои шансы. Я вообще не думала, что буду здесь играть пару, но мы с Тимеа увидели друг друга, договорились и решили сыграть. Я думаю, это помогает. Конечно, мы обе концентрируемся на одиночке, но когда есть возможность поиграть матчи на крупном турнире против очень серьезных соперниц – это очень хорошая тренировка. Играть матчи на больших кортах – это совсем не то же самое, что работать на тренировке. Мы с Тимеа, думаю, похожи в каком-то плане, за счет этого у нас получается солидная парная комбинация. И мы друг друга очень хорошо понимаем.

– Финал вам предстоит сыграть против Аллы Кудрявцевой и Катарины Среботник. Они опытные, но в дуэте выступают впервые.

– Конечно, я прекрасно знаю их обеих. Катарина – отличный парный игрок, и раньше входила даже в тoп-30 в одиночке, Алла до своей травмы была игроком тoп-100. Простым финальный матч точно не будет. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Веры Звонаревой