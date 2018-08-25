Вера Звонарева: "Планирую чаще брать дочь с собой на соревнования"

Россиянка Вера Звонарева, пробившись в основную сетку US Open, рассказала о своей подготовке к турниру и планах чаще брать с собой дочь на соревнования. В финальном матче квалификации теннисистка переиграла китаянку Чжу Линь - 6:2, 4:6, 7:5.

- За последние два месяца я приложила массу усилий, чтобы снова быть в форме и тренироваться столько, сколько смогу, - приводит WTA слова Звонаревой. - Рада, что смогла это сделать, потому что раньше у меня было слишком много травм, и я не могла уделять много времени тренировкам. Думаю, что я стала лучше, по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, это поможет мне на корте. Моя дочь становится старше, день за днем. Я могу брать ее с собой в дорогу. Она была со мной в Уимблдоне, а потом и в Бухаресте. Это было очень мило. Я планирую брать ее с собой намного чаще в будущем.

В первом круге US Open Звонарева сразится с соотечественницей Анной Блинковой.