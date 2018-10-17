Вера Звонарева: "Нужно совершенствовать все компоненты игры, чтобы играть на высоком уровне"

Россиянка Вера Звонарева, которая вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля", выразила мнение, что физическая подготовка зачастую играет более важную роль, нежели техническая. В матче второго круга она победила вторую "сеяную" Каролину Плишкову.

- Действительно, я играла сегодня намного лучше, чем в двух предыдущих встречах, - приводит пресс-служба турнира слова Звонаревой. - У меня было очень тяжелое начало, первые два матча были трудными, я демонстрировала не самый лучший теннис. Но я старалась бороться и найти варианты для того, чтобы найти свою игру.

Сегодня мне удалось выйти на достаточно высокий уровень. Я делаю акцент на физической подготовке, потому что после долгого перерыва, когда я начала выступать в прошлом году, было много травм. Я понимаю, что теннис стал более атлетичным. И физическая подготовка зачастую играет более важную роль, нежели техническая. Нужно совершенствовать все компоненты игры, чтобы играть на высоком уровне.

В следующем круге Звонарева сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова – Юлия Путинцева (Латвия/Казахстан).