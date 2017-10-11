Вера Звонарева: "На Кубке Кремля удалось сразиться с Курниковой"

Россиянка Вера Звонарева перед стартом турнира "ВТБ Кубок Кремля" рассказала о том, что это особенный турнир для нее. По словам спортсменки, для нее играть в Москве - большая честь и большая ответственность.

- Сложно оценить сезон: никаких планов в начале года на серьезный соревновательный график не было, я просто начала понемногу тренироваться, восстанавливаться после родов, планировала сыграть пару небольших показательных матчей, - приводит пресс-служба турнира слова Звонаревой. - Но так сложилось, что этим летом я стала тренироваться больше и поехала сыграть пару турниров. Я люблю теннис, люблю соревноваться, поэтому решила продолжить и достаточно удачно выступила на турнире более высокой категории. Я довольна этим, так как не ожидала, что смогу пройти на турнирах WTA так далеко, ведь когда я только начала тренироваться более серьезно, поняла, что у меня впереди очень много работы, и, если я захочу профессионально играть в теннис, то это будет очень сложно. Поэтому, конечно же, сезон пока складывается удачно, исходя из того, что планов играть профессионально на таких турнирах у меня первоначально не было.

- На этом турнире будет новое покрытие, приближенное к кортам турниров "Большого шлема". Успели уже опробовать покрытие? Как вам кажется, это хорошее решение?

- Я успела немного потренироваться в нижних тренировочных залах. Основные корты пока не готовы, так что сложно судить, однако, я предполагаю, что все-таки тренировочные корты лежат немного на другой основе, а игровые будут немного отличаться. Но, тем не менее, решение хорошее, потому что, если все корты во всем мире будут похожи друг на друга, не будут сильно отличатся, - это поможет теннисистам адаптироваться к покрытию быстрее и показывать свою лучшую игру. Цвет покрытия тоже поменялся - он мне нравится. Мне нравится фиолетовый цвет, немного напоминает Итоговый чемпионат, на котором я несколько раз выступала, поэтому, я думаю, что организаторы действительно постарались и сделали все отлично.

- Для вас этот турнир - 10-й "ВТБ Кубок Кремля". Чем этот турнир стал для вас? С какими чувствами выступаете в "Олимпийском"?

- "ВТБ Кубок Кремля", конечно же, особенный турнир для меня, потому что, будучи еще совсем молодой теннисисткой, выходя из юниоров, я получила wild card, где прошла первый круг и мне даже удалось сразиться с Анной Курниковой, которая была на высоте еще в те времена. Это было огромнейшим опытом для меня, и во многом это был для меня старт в взрослом теннисе. Для меня играть в Москве - всегда большая честь и большая ответственность, поэтому я всегда жду этого турнира и в этот раз это не исключение. В начале года я не думала, что смогу выступить и даже этим летом этого не планировала. Сейчас, конечно же, для меня это будет большой радостью, если я смогу выступить в Москве вновь и попробовать показать свою лучшую игру.