Вера Звонарева: "Хорошо воспользовалась маленькими шансами"

34-летняя россиянка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля", переиграв вторую "сеяную" Каролину Плишкову с разгромным счетом 6:2, 6:1. Она рассказала, что одержать победу ей помогла уверенная игра в ключевые моменты.

- Матч против игрока первой десятки не мог быть легким, поэтому я настраивалась на очень тяжелую встречу, по максимуму. Знала, что если я смогу хорошо сыграть, у меня будут шансы. И я считаю, что очень хорошо воспользовалась малейшими возможностями, которые у меня сегодня были. Она их давала не так много. Было важно хорошо играть в нужные моменты, и я это сделала. Поэтому такой счет получился.

- Что для вас сейчас значит выход в четвертьфинал "Кубка Кремля"?

- Это очень здорово. Это самый крупный четвертьфинал для меня с тех пор, как я снова начала играть в прошлом году. Очень приятно, что я смогла дома пройти квалификацию, обыграть хороших теннисисток и сегодня одержать такую победу. Но я продолжаю просто получать удовольствие от того, что играю в теннис, тренируюсь. Для меня это самое главное. Как только перестану получать удовольствие, нужно будет задуматься о том, чтобы завершать карьеру. (Мария Никулашкина)