Вера Звонарева: "Бывает, соперницы удивляются, увидев меня"

Российская теннисистка Вера Звонарева в интервью "СЭ" отметила, что не все соперницы знают о том, что она вернулась на корт. Россиянка в паре с Тимеа Бачински в воскресенье сыграет в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге.

– Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как вы вернулись в тур. Много ли встречали удивленных лиц?

– Конечно, бывает. Я играю не полный график, потому что все-таки должна находиться дома с семьей. Выступаю на гораздо меньшем количестве турниров, чем раньше. Если бы я постоянно играла, может быть, мое лицо уже примелькалось бы. Но с некоторыми девчонками мы только здесь, в Санкт-Петербурге, встретились. Все-таки я начинала с более мелких турниров. Так что, да – многие удивляются.

– Какое было самое неожиданное и теплое приветствие?

– Сложно сказать. С теми девчонками, с кем играли в туре много лет, хорошо общаемся, обсуждаем, что произошло за все эти годы.

– А что произошло за все эти годы?

– У каждого по-своему. Я стала мамой и долго не играла. У них что-то другое. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Веры Звонаревой