Вера Звонарева: "Буду набирать форму и играть, но не знаю, вернусь ли на топ-уровень"

Российская теннисистка Вера Звонарева рассчитывает вернуться на корт и выйти на прежний уровень. Этим летом спортсменка стала матерью и пробует свои силы в области комментирования матчей.

– В последние годы у меня было много травм, – цитирует официальный сайт WTA Звонареву. – Пару раз я пыталась вернуться: после травмы плеча и ахилловых сухожилий. Но мне врач сказал, что нужна пауза в полгода. Я решила воспользоваться этим, чтобы родить ребенка. Ведь все равно не могла заниматься теннисом. Все случилось очень быстро, и я стала мамой. Это здорово. Хотя быть далеко от тенниса мне сложно.

Я попытаюсь вернуться в форму, потому что спорт стал важной частью моей жизни. Не знаю, вернусь ли на топ-уровень. Трудно сейчас сказать. Но я лично для себя хочу набрать хорошую форму и снова играть. Даже просто ради собственного удовольствия. Планирую три раза в неделю начать ходить в спортзал. К октябрю увеличу интенсивность тренировок. Попытаюсь принять участие в турнирах. А потом посмотрим, как все выйдет. В любом случае я должна быть в хорошей физической форме.

У российского тенниса большое будущее. У нас есть Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян. Они уже в топ-100. Дарья в этом году очень хорошо выступает. Я лично с ней не встречалась на корте, потому что она очень молода. Но видела ее по телевизору. Есть еще младше девочки талантливые. Так что, возможно, нас ждет еще одна золотая эра российского тенниса. После Олимпиады подъем интереса к нему всегда высок. Особенно если наши спортсмены выступают успешно. Так было, когда я еще в молодости смотрела Игры.

Я довольна своей карьерой в любом случае. Получила возможность путешествовать по миру, встречаться с разными людьми. Профессионалом быть нелегко, но теннис научил меня многому, дал мне многое. Он научил меня дисциплине, умению бороться. Это пригодилось в жизни. Очень сложно испытать в обычной жизни то, что ощущаешь, выходя на корт на больших турнирах. Я скучаю по этому чувству. Когда вспоминаю такие моменты, это вызывает улыбку.