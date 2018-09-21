Векич выбила Гарсию в 1/4 финала турнира в Токио

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Токио (Япония). Француженка была посеяна на турнире под вторым номером.
Матч продолжался один час и 16 минут. В полуфинале Векич сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Донна Векич (Хорватия) - Каролин Гарсия (Франция, 2) - 6:3, 6:4
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