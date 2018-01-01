Векич проиграла в первом круге турнира в Окленде

Хорватка Донна Векич в трех сетах уступила Кирстен Флипкенс из Бельгии в первом круге турнира WTA в Окленде. Следующая соперница Флипкенс определится в поединке ее соотечественницы Элисон Ван Уйтванк и словенки Полоны Херцог.

Также во второй раунд пробились представительница Тайваня Си Сувэй и хорватка Петра Мартич.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Флипкенс (Бельгия) – Векич (Хорватия, 8) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) – Хибино (Япония) – 6:0, 6:3

Мартич (Хорватия) – Вондроушова (Чехия) – 7:6 (7:2), 6:3