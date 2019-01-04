07:48 | Теннис — WTA

Векич обыграла Соснович и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

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Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла белоруску Александру Соснович (6:2, 6:0) в 1/4 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия). Матч продолжался 57 минут.

В полуфинале хорватка сыграет с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) - Каролина Плишкова (Чехия).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 899 500 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Донна Векич (Хорватия) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/brisbane/2019/

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