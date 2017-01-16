Вандевэй обыграла Винчи и вышла во второй круг Australian Open

Американская теннисистка Коко Вандевэй в матче первого круга турнира "Большого шлема" одержала победу над итальянкой Робертой Винчи - 6:1, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 38 минут.
Чешская теннисистка Кристина Плишкова обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич - 6:3, 2:6, 6:4.
В другой игре француженка Полин Пармантье обыграла японку Мисаки Дои (7:5, 7:5). Представительница Белоруссии Александра Соснович уступила китаянке Чжан Шуай (0:6, 3:6).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вандевэй (США) - Винчи (Италия, 15) - 6:1, 7:6 (7:3)
Плишкова Кр. (Чехия) - Голубич (Швейцария) - 6:3, 2:6, 6:4
Пармантье (Франция) - Дои (Япония) - 7:5, 7:5
Чжан Шуай (Китай, 20) - Соснович (Белоруссия, Q) - 6:0, 6:3