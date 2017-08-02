Вандевэй и Ройг - во втором круге турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Коко Вандевэй в первом круге WTA обыграла Айлу Томлянович из Австралии. После первого сета (6:2) австралийка отказала продолжать поединок.

Также в следующий раунд вышла парагвайка Вероника Сепеде Ройг, которая одержала победу над Кристи Ан - 2:6, 7:5, 6:1.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вандевэй (США) - Томлянович (Австралия) - 6:2, отказ

Ройг (Парагвай) - Ан (США) - 2:6, 7:5, 6:1