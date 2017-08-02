02:55 | ТЕННИС — WTA

Вандевэй и Ройг - во втором круге турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Коко Вандевэй в первом круге WTA обыграла Айлу Томлянович из Австралии. После первого сета (6:2) австралийка отказала продолжать поединок. 

Также в следующий раунд вышла парагвайка Вероника Сепеде Ройг, которая одержала победу над Кристи Ан2:6, 7:5, 6:1.

Стэнфорд (США) 

Турнир WTA Bank of the West Classic 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Вандевэй (США) - Томлянович (Австралия) - 6:2, отказ

Ройг (Парагвай) - Ан (США) - 2:6, 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2017/11/

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