Вандевеге победила Риске в Хертогебосе и сыграет с обидчицей Кудерметовой

Первая ракетка турнира в Хертогенбосе Коко Вандевеге выиграла у Элисон Риске в матче 1/4 финала. В полуфинале она встретится с Александрой Крунич, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

В другом полуфинале встретятся Джоанна Конта и Кирстен Флипкенс.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джоанна Конта (Великобритания, 4) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 6:4, 6:4

Коко Вандевеге (США, 1) - Элисон Риске (США) - 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (14:12)