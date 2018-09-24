Вандевеге отказалась продолжать игру, Векич вышла во второй раунд

Американка Коко Вандевеге при счете 6:4, 3:6, 2:1 отказалась продолжить борьбу в первом круге турнира в Ухане (Китай). Таким образом, ее соперница, представительница Хорватии Донна Векич, вышла во второй раунд соревнований. Теннистистки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) - Коко Вандевеге (США) - 6:4, 3:6, 2:1 отказ 2-го игрока

Также во второй круг прошли сербка Александра Крунич, которая за 2 часа 6 минут обыграла итальянку Камилу Джорджи, и австралийка Эшли Барти, которая за 1 час 41 минуту взяла верх над британкой Джоанной Контой.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Крунич (Сербия) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 4:6, 6:4

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 16) - Джоанна Конта (Великобритания) - 7:5, 6:4