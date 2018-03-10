Вандевеге обыграла Канепи в своем стартовом матче в Индиан-Уэллсе

Американка Коко Вандевеге стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:0, 7:6 (8:6) она победила эстонку Кайю Канепи. Матч продолжался 1 час 25 минут. Вандевеге чисто выиграла 25 мячей и допустила 17 ошибок, а ее соперница 14 раз пробила навылет и 20 раз ошиблась. В третьем раунде Вандевеге встретится с победительницей матча Мария Саккари – Эшли Барти.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open



Призовой фонд 7 773 210 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Второй круг

Коко Вандевеге (США) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 7:6 (8:6).