03:21 | Теннис — WTA

Вандевеге обыграла Канепи в своем стартовом матче в Индиан-Уэллсе


Американка Коко Вандевеге стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:0, 7:6 (8:6) она победила эстонку Кайю Канепи. Матч продолжался 1 час 25 минут. Вандевеге чисто выиграла 25 мячей и допустила 17 ошибок, а ее соперница 14 раз пробила навылет и 20 раз ошиблась. В третьем раунде Вандевеге встретится с победительницей матча Мария СаккариЭшли Барти.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open
 
Призовой фонд 7 773 210 долларов
 
Открытые корты, хард
 
Одиночный разряд
 
Второй круг

Коко Вандевеге (США) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 7:6 (8:6). 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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