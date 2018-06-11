Вандевеге и ван Уйтванк вышли во второй круг турнира в Хертогенбосе

Первая ракетка турнира категории International в голландском Хертогенбосе Коко Вандевеге в двух сетах переиграла Александру Соснович из Белоруссии – 6:2, 7:6 (7:1). Выход во второй круг также оформили хозяйка кортов Бибиан Схофс и бельгийка Элисон Ван Уйтванк.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Вандевеге (США, 1) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:2, 7:6

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 6) – Ришел Хогенкамп (Голландия, WC) – 6:1, 6:2

Бибиан Схофс (Голландия, WC) – Карина Виттхефт (Германия) – 6:4, 7:5