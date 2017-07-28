16:05 | ТЕННИС — WTA

Ван Яфань, Пэн Шуай и Нао Хибино вышли в полуфинал турнира в Наньчане

Китаянки Ван Яфань и Пэн Шуай, а также японка Нао Хибино вышли в полуфинал турнира в Наньчане. Первая выиграла у Си Сувэй из Тайваня, вторая обыграла китаянку Чжу Линь, а третья взяла верх над Лу Цзинцзин из Китая.

Наньчан (Китай) 

Турнир WTA Jiangxi Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал

Хибино (Япония) - Лу Цзинцзин (Китай, Q) - 6:2, 6:3

Ван Яфань (Китай, WC) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6 (9:7), 6:0

Пэн Шуай (Китай, 2) - Чжу Линь (Китай) - 7:6 (7:2), 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nanchang/2017/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий