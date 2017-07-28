Ван Яфань, Пэн Шуай и Нао Хибино вышли в полуфинал турнира в Наньчане

Китаянки Ван Яфань и Пэн Шуай, а также японка Нао Хибино вышли в полуфинал турнира в Наньчане. Первая выиграла у Си Сувэй из Тайваня, вторая обыграла китаянку Чжу Линь, а третья взяла верх над Лу Цзинцзин из Китая.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хибино (Япония) - Лу Цзинцзин (Китай, Q) - 6:2, 6:3

Ван Яфань (Китай, WC) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6 (9:7), 6:0

Пэн Шуай (Китай, 2) - Чжу Линь (Китай) - 7:6 (7:2), 6:0