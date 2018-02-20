Ван Уйтванк с победы стартовала на турнире в Будапеште

Бельгийка Элисон Ван Уйтванк стала участницей второго круга турнира в Будапеште. Со счетом 6:3, 6:2 она переиграла француженку Осеан Доден. Ван Уйтванк выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и пять раз взяла чужую подачу. Во втором раунде она встретится с победителем пары Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Лара Арруабаррена (Испания).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Осеан Доден (Франция) - 6:3, 6:2
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