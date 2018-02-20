Ван Уйтванк с победы стартовала на турнире в Будапеште

Бельгийка Элисон Ван Уйтванк стала участницей второго круга турнира в Будапеште. Со счетом 6:3, 6:2 она переиграла француженку Осеан Доден. Ван Уйтванк выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и пять раз взяла чужую подачу. Во втором раунде она встретится с победителем пары Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Лара Арруабаррена (Испания).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Осеан Доден (Франция) - 6:3, 6:2