00:56 | Теннис — WTA

Ван Уйтванк с победы стартовала на турнире в Будапеште


Бельгийка Элисон Ван Уйтванк стала участницей второго круга турнира в Будапеште. Со счетом 6:3, 6:2 она переиграла француженку Осеан Доден. Ван Уйтванк выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и пять раз взяла чужую подачу. Во втором раунде она встретится с победителем пары Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Лара Арруабаррена (Испания).

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд

Первый круг 

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Осеан Доден (Франция) - 6:3, 6:2

 

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/budapest/2018/

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