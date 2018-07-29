15:38 | Теннис — WTA

Ван Цян выиграла турнир в Наньчане, завоевав первый титул WTA


Китаянка Цян Ван выиграла турнир в Наньчане (Китай), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В финале 26-летняя спортсменка одолела 24-летнюю соотечественницу Чжэн Сайсай. При счете 7:5, 4:0 в пользу Цян Ван ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

Цян Ван завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

Наньчан (Китай) 

Турнир WTA Jiangxi Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Ван Цян (Китай, 2) - Чжэн Сайсай (Китай, 6) - 7:5, 4:0 отказ 2-го игрока

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