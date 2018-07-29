Ван Цян выиграла турнир в Наньчане, завоевав первый титул WTA

Китаянка Цян Ван выиграла турнир в Наньчане (Китай), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В финале 26-летняя спортсменка одолела 24-летнюю соотечественницу Чжэн Сайсай. При счете 7:5, 4:0 в пользу Цян Ван ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

Цян Ван завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ван Цян (Китай, 2) - Чжэн Сайсай (Китай, 6) - 7:5, 4:0 отказ 2-го игрока