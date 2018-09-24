Ван Цян, Чжан Шуай и Бертенс выиграли свои матчи на турнире в Ухане

Китаянка Чжан Шуай пробилась в третий раунд турнира WTA в Ухане (Китай). Во втором раунде она обыграла австрийку Полону Херцог (6:2, 7:5).
В матчах первого круга победы одержали еще одна китаянка Ван Цян, американка София Кенин и голландка Кики Бертенс.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чжан Шуай (Китай) - Полона Херцог (Словения, LL) - 6:2, 7:5
Первый круг
Ван Цян (Китай, WC) - Мария Саккари (Греция) - 7:5, 6:2
София Кенин (США, Q) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:1, 6:1
Кики Бертенс (Голландия, 12) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:3, 4:6, 6:2
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