18:59 | Теннис — WTA

Ван Цян, Чжан Шуай и Бертенс выиграли свои матчи на турнире в Ухане

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Китаянка Чжан Шуай пробилась в третий раунд турнира WTA в Ухане (Китай). Во втором раунде она обыграла австрийку Полону Херцог (6:2, 7:5).

В матчах первого круга победы одержали еще одна китаянка Ван Цян, американка София Кенин и голландка Кики Бертенс.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Шуай (Китай) - Полона Херцог (Словения, LL) - 6:2, 7:5

Первый круг

Ван Цян (Китай, WC) - Мария Саккари (Греция) - 7:5, 6:2

София Кенин (США, Q) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:1, 6:1

Кики Бертенс (Голландия, 12) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:3, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2018/

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