Валентина Ивахненко: "Наслаждаюсь выступлением в Москве на сто процентов"

25-летняя россиянка Валентина Ивахненко после победы над соотечественницей Варварой Флинк (7:6 (7:2), 6:3) во втором круге Moscow River Cup рассказала, что ей нравится играть в Москве.

– Вы выиграли первый, а следом и второй матч на уровне WTA.

– Да. И сказать, что я счастлива, значит, ничего не сказать. Эмоции переполняют, я несказанно рада. Но турнир продолжается. Теперь буду настраиваться на следующий матч.

– Заснете ли вы сегодня?

– (Смеется.) Надеюсь, что засну. Я, конечно, очень-очень счастлива. Но надо двигаться дальше.

– Насколько вы считаете этот турнир домашним для себя?

– Я достаточно часто играю в Москве, и мне очень нравится здесь. На этом турнире особенно приятно играть. Наслаждаюсь им на сто процентов. Погода? Главное, что дождь не идет.

– Имеет ли для вас значение, играете вы с россиянкой или с соперницей из другой страны?

– Нет, я стараюсь ориентироваться на себя и свою игру, и для меня это не имеет особого значения.

– Вы довольны своим продвижением в рейтинге?

– На следующей неделе он у меня будет лучшим за карьеру. Конечно, довольна. (Мария НИКУЛАШКИНА)