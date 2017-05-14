10:46 | ТЕННИС — WTA

В WTA возмущены приглашением Настасе на турнир в Мадриде

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Руководство WTA возмущено тем, что организаторы турнира в Мадриде пригласили на церемонию награждения румынскую легенду тенниса Илие Настасе. 70-летний румын дисквалифицирован Международной федерацией тенниса (ITF) за оскорбления британки Джоанны Конты и расистские высказывания в адрес Серены Уильямс.

– Турнир в Мадриде был захватывающим, – цитирует AFP генерального директора WTA Стива Саймона. – Единственным недостатком стало приглашение Настасе. Ему нет места у корта. Он дисквалифицирован ITF, поэтому его приглашение было неприемлемым и безответственным.

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