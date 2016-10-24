11:39 | ТЕННИС — WTA

В WTA объяснили отсутствие Шараповой в рейтинге

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Россиянка Мария Шарапова была исключена из рейтинга WTA, поскольку приняла участие в малом количестве турниров в 2016 году, пояснили в пресс-службе ассоциации. По правилам она должна выступить как минимум в трех турнирах или набрать хотя бы 10 рейтинговых очков за последние 52 недели. В предыдущем рейтинге она занимала 93-е место.

В этом году Шарапова выступила только в одном турнире - Australlian Open, где проиграла в четвертьфинале Серене Уильямс. На турнире у нее была взята допинг-проба, давшая положительный результат на мельдоний. Она была отстранена на 2 года, но после апелляции в CAS дисквалификацию удалось сократить до 15 месяцев. Истечет она 27 апреля, а играть теннисистка сможет с 1 мая, когда начнутся новые турниры.

До Australian Open Шарапова играла на Итоговом турнире 2015 года, где уступила в полуфинале Петре Квитовой.

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