В WTA назвали состав участниц малого итогового турнира года

Пресс-служба WTA назвала состав участниц "малого" итогового турнира WTA Elite Trophy, который пройдет в китайском Жухае с 30 октября по 4 ноября. В список вошли Гарбинье Мугуруса, Юлия Гергес, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина, Арина Соболенко, Эшли Барти, Элизе Мертенс, Мэдисон Кис, Анетт Контавейт, Анастасия Севастова, Ван Цян и Чжан Шуай.

12 теннисисток будут поделены на четыре группы по три в каждой. Победительница каждой группы выйдет в полуфинал. Действующей победительницей турнира в Жухае является Юлия Гергес.

Призовой фонд турнира в сезоне-2018 составляет 2,3 миллиона долларов.