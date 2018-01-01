В топ-100 чемпионской гонки WTA вошли 8 россиянок

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Лучшая из российских теннисисток Виталия Дьяченко располагается на 22-м месте. Всего в топ-100 входят 8 представительниц России.
Первую позицию по-прежнему занимает швейцарка Белинда Бенчич.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 1 января
1 (1*). Бенчич (Швейцария) – 470.
2 (2). Чжан Шуай (Китай) – 300.
3 (3). Бузэрнеску (Румыния) – 213.
4 (4). Томлянович (Хорватия) – 189.
5 (5). Соболенко (Беларусь) – 175.
6 (6). Никулеску (Румыния) – 160.
7 (7). Чжао (Китай) – 156.
8 (8). Зиданшек (Словения) – 146.
9 (9). Якупович (Словения) – 136.
10 (10). Джан Су Джон (Южная Корея) – 135…
22 (22). ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 80…
40 (39). КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 57.
40 (39). ПАЙГИНА (Россия) – 57…
62 (58). РОДИНА (Россия) – 45…
70 (72). ДОРОШИНА (Россия) – 43...
75 (71). БЛИНКОВА (Россия) – 38.
75 (96). МОНОВА (Россия) – 38...
91 (86). АНШБА (Россия) – 31.
* положение в предыдущем рейтинге
ki
что это ? кто эти люди ?
23:35 1 января