В топ-100 чемпионской гонки WTA вошли 8 россиянок

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Лучшая из российских теннисисток Виталия Дьяченко располагается на 22-м месте. Всего в топ-100 входят 8 представительниц России.

Первую позицию по-прежнему занимает швейцарка Белинда Бенчич.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 1 января

1 (1*). Бенчич (Швейцария) – 470.

2 (2). Чжан Шуай (Китай) – 300.

3 (3). Бузэрнеску (Румыния) – 213.

4 (4). Томлянович (Хорватия) – 189.

5 (5). Соболенко (Беларусь) – 175.

6 (6). Никулеску (Румыния) – 160.

7 (7). Чжао (Китай) – 156.

8 (8). Зиданшек (Словения) – 146.

9 (9). Якупович (Словения) – 136.

10 (10). Джан Су Джон (Южная Корея) – 135…

22 (22). ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 80…

40 (39). КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 57.

40 (39). ПАЙГИНА (Россия) – 57…

62 (58). РОДИНА (Россия) – 45…

70 (72). ДОРОШИНА (Россия) – 43...

75 (71). БЛИНКОВА (Россия) – 38.

75 (96). МОНОВА (Россия) – 38...

91 (86). АНШБА (Россия) – 31.