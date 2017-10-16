В случае победы на "ВТБ Кубке Кремля" Шарапова войдет в Top-40

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая после победы на турнире категории International в китайском Тяньцзине расположилась на 57-м месте в рейтинге WTA, может значительно улучшить свои позиции в случае успешного выступления в Москве на "ВТБ Кубке Кремля".
Выход во второй круг – вплотную приблизит Шарапову к Top-50. Она расположится предположительно на 52-й позиции. Россиянка точно войдет в число 50 лучших, если доберется до четвертьфинала. Благодаря выходу в финал россиянка, вероятно, займет в рейтинге место в районе 40-го. В случае победы на турнире Шарапова поднимется ориентировочно на 37-е место. отя, конечно многое зависит от того, как на этой неделе будут играть соседки Марии по рейтингу.
Как высоко поднимется в рейтинге Шарапова после "ВТБ Кубка Кремля"
|
Стадия
|
Количество очков
|
Предположительное место в рейтинге
|
1/16 финала
|
1
|
57
|
1/8 финала
|
55
|
52
|
1/4 финала
|
100
|
47
|
1/2 финала
|
185
|
43
|
Финал
|
305
|
40
|
Титул
|
470
|
37