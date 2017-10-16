В случае победы на "ВТБ Кубке Кремля" Шарапова войдет в Top-40

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая после победы на турнире категории International в китайском Тяньцзине расположилась на 57-м месте в рейтинге WTA, может значительно улучшить свои позиции в случае успешного выступления в Москве на "ВТБ Кубке Кремля".

Выход во второй круг – вплотную приблизит Шарапову к Top-50. Она расположится предположительно на 52-й позиции. Россиянка точно войдет в число 50 лучших, если доберется до четвертьфинала. Благодаря выходу в финал россиянка, вероятно, займет в рейтинге место в районе 40-го. В случае победы на турнире Шарапова поднимется ориентировочно на 37-е место. отя, конечно многое зависит от того, как на этой неделе будут играть соседки Марии по рейтингу.

Как высоко поднимется в рейтинге Шарапова после "ВТБ Кубка Кремля"