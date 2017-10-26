В следующем году в Москве пройдет новый турнир WTA

В следующем году летом в Москве состоится женский международный турнир WTA International Moscow Open с призовым фондом в размере 750 тысяч долларов, сообщает официальный сайт академии Александра Островского. Турнир планируется провести как в одиночном, так и в парном разряде, с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.

Размер сеток традиционно составит 32 и 16 участников соответственно. Размер квалификационной сетки – 32 игрока.

- Как президент федерации хочу сказать, что это здорово что в стране создается система соревнований, - отметил президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Проведение нового женского турнира в Москве – несомненно шаг вперед для всех нас. Это хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса.

Напомним, новый турнир станет третьим в календаре WTA, проводящимся в России после февральского St. Petersburg Ladies Trophy и закрывающего сезон "Кубка Кремля".