В понедельник Халеп станет первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп в понедельник, 9 октября, возглавит рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). 26-летняя румынка сегодня обыграла Елену Остапенко в полуфинале турнира в Пекине и гарантировала себе выход на первое место рейтинга.
Она станет 25-й ракеткой мира в истории и пятой в текущем сезоне.
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Бней Иегуда
Красиво первой стала.)) Раздала долги тем, кто помешал ей стать первой раньше.)) Как я и говорил, первое место неизбежно, и лишь вопрос времени!) Поздравляю себя и всех поклонников этой блестящей теннисистки со столь знаменательным событием!))
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