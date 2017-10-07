В понедельник Халеп станет первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп в понедельник, 9 октября, возглавит рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). 26-летняя румынка сегодня обыграла Елену Остапенко в полуфинале турнира в Пекине и гарантировала себе выход на первое место рейтинга.

Она станет 25-й ракеткой мира в истории и пятой в текущем сезоне.