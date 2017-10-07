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12:05 | Теннис — WTA

В понедельник Халеп станет первой ракеткой мира

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Румынка Симона Халеп в понедельник, 9 октября, возглавит рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). 26-летняя румынка сегодня обыграла Елену Остапенко в полуфинале турнира в Пекине и гарантировала себе выход на первое место рейтинга. 

Она станет 25-й ракеткой мира в истории и пятой в текущем сезоне.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Красиво первой стала.)) Раздала долги тем, кто помешал ей стать первой раньше.)) Как я и говорил, первое место неизбежно, и лишь вопрос времени!) Поздравляю себя и всех поклонников этой блестящей теннисистки со столь знаменательным событием!))

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