В полуфинале турнира в Люксембурге сыграют Пуиг - Мертенс и Пармантье - Виттхефт

Определились все полуфиналистки турнира в Люксембурге. Карина Виттхефт обыграла Кики Бертенс и встретится с Полин Пармантье, а Элисе Мертенс после победы над Хизер Уотсон встретится с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виттхефт (Германия) - Бертенс (Голландия, 2) - 6:1, 6:2
Мертенс Э. (Бельгия, 5) - Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:4
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