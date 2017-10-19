В полуфинале турнира в Люксембурге сыграют Пуиг - Мертенс и Пармантье - Виттхефт

Определились все полуфиналистки турнира в Люксембурге. Карина Виттхефт обыграла Кики Бертенс и встретится с Полин Пармантье, а Элисе Мертенс после победы над Хизер Уотсон встретится с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виттхефт (Германия) - Бертенс (Голландия, 2) - 6:1, 6:2

Мертенс Э. (Бельгия, 5) - Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:4