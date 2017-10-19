23:02 19 октября | Теннис — WTA

В полуфинале турнира в Люксембурге сыграют Пуиг - Мертенс и Пармантье - Виттхефт


Определились все полуфиналистки турнира в Люксембурге. Карина Виттхефт обыграла Кики Бертенс и встретится с Полин Пармантье, а Элисе Мертенс после победы над Хизер Уотсон встретится с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг.

Люксембург (Люксембург) 

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Виттхефт (Германия) - Бертенс (Голландия, 2) - 6:1, 6:2

Мертенс Э. (Бельгия, 5) - Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/luxembourg/2017/

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