17:48 | ТЕННИС — WTA

В первом матче после дисквалификации Шарапова сыграет с Винчи

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Прошла жеребьевка женского турнира WTA в Штутгарте. Первой соперницей Марии Шараповой станет итальянка Роберта Винчи.

Для 30-летней россиянки эта встреча станет первой после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Шарапова – трехкратная победительница турнира, кроме того, она – посол главного спонсора турнира.

Во втором раунде победитель встречи ШараповаВинчи сыграет либо против россиянки Екатерины Макаровой, либо против Агнешки Радванской из Польши.

Напомним, что вчера Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и "Уимблдон" не должны давать wild card Шараповой. В свою очередь Макс Айзенбад, агент Шараповой, назвал Радванску и Каролин Возняцки "середняками"

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

Легкая прогулка

18:38

механик39

Радванска молодец ,режет правду -матку .

18:28

tryam

Радванска попадет под раздачу...

18:02

whistler2012

Трудно даже представить возможности Шараповой сейчас, но Винчи раньше для нее была удобной..

17:59