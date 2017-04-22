В первом матче после дисквалификации Шарапова сыграет с Винчи

Прошла жеребьевка женского турнира WTA в Штутгарте. Первой соперницей Марии Шараповой станет итальянка Роберта Винчи.

Для 30-летней россиянки эта встреча станет первой после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Шарапова – трехкратная победительница турнира, кроме того, она – посол главного спонсора турнира.

Во втором раунде победитель встречи Шарапова – Винчи сыграет либо против россиянки Екатерины Макаровой, либо против Агнешки Радванской из Польши.

Напомним, что вчера Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и "Уимблдон" не должны давать wild card Шараповой. В свою очередь Макс Айзенбад, агент Шараповой, назвал Радванску и Каролин Возняцки "середняками".