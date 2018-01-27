17:13 | Теннис — WTA

В первом круге St. Petersburg Ladies Trophy сыграют Макарова и Павлюченкова


Сегодня в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка St. Petersburg Ladies Trophy. Уже в первом круге турнира сыграют между собой россиянки Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова.

Елена Веснина получила в соперники чешку Петру Квитову, а Вера Звонарева встретится с Кики Бертенс из Голландии. Дарья Касаткина сыграет с одной из победительниц квалификации.
 

Первая ракетка мира Каролин Возняцки начнет турнир со второго раунда. Ее соперницей станет победительница пары Анастасия Потапова (Россия)– Татьяна Мария (Германия). (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы других СМИ
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