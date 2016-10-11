В ITF заверили, что участие Шараповой в выставочных матчах не нарушает условий ее дисквалификации

В Международной федерации тенниса (ITF) заверили, что участие россиянки Марии Шараповой в выставочных матчах не нарушает условий ее дисквалификации. Спортсменке с 26 января 2016 года запрещено выступать на официальных соревнованиях за употребление запрещенных веществ.

- Выставочные матчи не попадают в категорию мероприятий, входящих в антидопинговую программу, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ITF. - Шарапова имеет право принимать в них участие, - сообщил собеседник агентства.

Спортивный арбитражный суд 4 октября сократил срок отстранения теннисистки с 24 до 15 месяцев. Шарапова сможет принимать участие в официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Шарапова вернулась на корт, приняв участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе