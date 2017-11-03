В Индии Шарапову обвиняют в мошенничестве

Российская теннисистка Мария Шарапова может стать фигурантом дела о мошенничестве в Индии. Как сообщает Times of India, 44-летняя жительница индийского города Гургаон Бхавана Агарвал подала в суд на строительную компанию и Шарапову, которая с этой компанией сотрудничала.

Компания, заключившая спонсорский контракт с Шараповой в 2012 году, обещала построить жилой комплекс с развлекательной и спортивной инфраструктурой под названием Ballet by Sharapova, а россиянка участвовала в рекламной кампании этого проекта. Истец утверждает, что компания на самом деле просто собирала деньги с людей, которые готовы вложить средства в проект, не имея даже разрешения на строительство. Сама Агарвал, вложившая в проект более 4,7 миллиона рублей, утверждает, что ее побудило к этому имя Шараповой и реклама в ее исполнении. Поэтому в своем иске она указала в качестве ответчика и теннисистку. Индийские следователи приняли дело к рассмотрению.