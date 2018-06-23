В финале турнира в Мальорке сыграют Севастова и Татьяна Мария

Латвийка Анастасия Севастова вышла в финал турнира в Мальорке. Третья "сеяная" теннисистка в двух сетах обыграла Саманту Стосур.

Соперницей Севастовой станет Татьяна Мария, которая взяла верх над Софией Кенин.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Севастова (Латвия, 3) - Саманта Стосур (Австралия) - 7:6 (7:1), 6:1

Татьяна Мария (Германия) - София Кенин (США, Q) - 6:2, 2:6, 6:4