В четвертьфинале турнира в Гштааде Кудерметова сыграет с Бушар, Родина - с Вондроушовой

Определились все четвертьфиналистки турнира в Гштааде. В число восьми лучших прошли две россиянки. Вероника Кудерметова сыграет с Эжени Бушар, а Евгения Родина - с Маркетой Вондроушовой.

Первая ракетка турнира Ализе Корне встретится с Самантой Стосур, а Сара Соррибес Тормо - с Мэнди Минеллой.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эжени Бушар (Канада) - Виктория Голубич (Швейцария, 8) - 7:6 (7:2), 7:6 (9:7)

Сара Соррибес Тормо (Испания) - Тамара Корпач (Германия) - 6:2, 6:2

Ализе Корне (Франция, 1) - Конни Перрин (Швейцария, Q) - 6:3, 6:3

Саманта Стосур (Австралия, 5) - Патти Шнидер (Швейцария, WC) - 6:4, 6:1