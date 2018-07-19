В четвертьфинале турнира в Гштааде Кудерметова сыграет с Бушар, Родина - с Вондроушовой

Определились все четвертьфиналистки турнира в Гштааде. В число восьми лучших прошли две россиянки. Вероника Кудерметова сыграет с Эжени Бушар, а Евгения Родина - с Маркетой Вондроушовой.
Первая ракетка турнира Ализе Корне встретится с Самантой Стосур, а Сара Соррибес Тормо - с Мэнди Минеллой.
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эжени Бушар (Канада) - Виктория Голубич (Швейцария, 8) - 7:6 (7:2), 7:6 (9:7)
Сара Соррибес Тормо (Испания) - Тамара Корпач (Германия) - 6:2, 6:2
Ализе Корне (Франция, 1) - Конни Перрин (Швейцария, Q) - 6:3, 6:3
Саманта Стосур (Австралия, 5) - Патти Шнидер (Швейцария, WC) - 6:4, 6:1
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