В четвертьфинал турнира в Наньчине вышли шесть китаянок

Определились все участницы 1/4 финала турнира в Наньчине. Из восьми участниц четвертьфинала шесть представляют Китай и еще одна - Тайвань. Единственной представительницей Европы осталась полька Магда Линетт.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжэн Сайсай (Китай, 6) - Карман Тханди (Индия, Q) - 6:4, 6:0

Сюнь Фанин (Китай, Q) - Лу Цзинцзин (Китай) - 6:4, 7:5

Лю Фанчжоу (Китай) - Хань Синьюнь (Китай, 8) - 6:3, 6:3