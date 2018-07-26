В четвертьфинал турнира в Наньчине вышли шесть китаянок

Определились все участницы 1/4 финала турнира в Наньчине. Из восьми участниц четвертьфинала шесть представляют Китай и еще одна - Тайвань. Единственной представительницей Европы осталась полька Магда Линетт.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чжэн Сайсай (Китай, 6) - Карман Тханди (Индия, Q) - 6:4, 6:0
Сюнь Фанин (Китай, Q) - Лу Цзинцзин (Китай) - 6:4, 7:5
Лю Фанчжоу (Китай) - Хань Синьюнь (Китай, 8) - 6:3, 6:3
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