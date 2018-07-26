20:56 | Теннис — WTA

В четвертьфинал турнира в Наньчине вышли шесть китаянок


Определились все участницы 1/4 финала турнира в Наньчине. Из восьми участниц четвертьфинала шесть представляют Китай и еще одна - Тайвань. Единственной представительницей Европы осталась полька Магда Линетт.

Наньчан (Китай) 

Турнир WTA Jiangxi Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Чжэн Сайсай (Китай, 6) - Карман Тханди (Индия, Q) - 6:4, 6:0

Сюнь Фанин (Китай, Q) - Лу Цзинцзин (Китай) - 6:4, 7:5

Лю Фанчжоу (Китай) - Хань Синьюнь (Китай, 8) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nanchang/2018/

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Материалы других СМИ