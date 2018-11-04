Украинки Людмила и Надежда Киченок выиграли WTA Elite Trophy в парном разряде

Победительницами турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) в парном разряде стали украинские теннисистки, сестры Людмила Киченок и Надежда Киченок. В финале они обыграли пару Сюко Аояма/Лидия Морозова (Япония/Белоруссия, 4) - 6:4, 3:6, 10:7.

Матч продолжался один час и 34 минуты. Для 26-летних украинок это первый титул в сезоне.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 349 363 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) - Сюко Аояма/Лидия Морозова (Япония/Белоруссия, 4) - 6:4, 3:6, 10:7